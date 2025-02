Ufficiale, Zaniolo è (di nuovo) viola. Ecco il numero scelto

Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di ieri, in contemporanea con la sfida al Franchi tra Fiorentina e Genoa, è arrivata finalmente l'ufficialità dell'approdo di Nicolò Zaniolo in viola. Parliamo di un ritorno, in quanto il classe '99 ha giocato nelle giovanili viola dal 2010 al 2016. Di seguito il comunicato del club: