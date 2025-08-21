La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato di aver risolto il contratto con Josip Brekalo, pronto per una nuova avventura con la maglia del Real Oviedo:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Ufficiale, Brekalo non è più un giocatore della Fiorentina. Risolto il contratto
news viola
Ufficiale, Brekalo non è più un giocatore della Fiorentina. Risolto il contratto
Josip Brekalo non è più un giocatore della Fiorentina
ACF Fiorentina comunica di aver risolto, consensualmente, il contratto che legava il Club al calciatore Josip Brekalo
Lo stesso direttore generale del Real Oviedo, Agustin Lleida, ha parlato a margine della presentazione di Dendoncker rispondendo a una domanda sull'approdo del giocatore in Spagna: "Il giocatore è già nelle Asturie. Stiamo finalizzando l'accordo, ma lo finalizzeremo e annunceremo più tardi nel pomeriggio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA