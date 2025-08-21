Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Ufficiale, Brekalo non è più un giocatore della Fiorentina. Risolto il contratto

news viola

Ufficiale, Brekalo non è più un giocatore della Fiorentina. Risolto il contratto

Brekalo
Josip Brekalo non è più un giocatore della Fiorentina
Redazione VN

La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato di aver risolto il contratto con Josip Brekalo, pronto per una nuova avventura con la maglia del Real Oviedo:

ACF Fiorentina comunica di aver risolto, consensualmente, il contratto che legava il Club al calciatore Josip Brekalo

Lo stesso direttore generale del Real Oviedo, Agustin Lleida, ha parlato a margine della presentazione di Dendoncker rispondendo a una domanda sull'approdo del giocatore in Spagna: "Il giocatore è già nelle Asturie. Stiamo finalizzando l'accordo, ma lo finalizzeremo e annunceremo più tardi nel pomeriggio".

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA