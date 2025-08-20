Brekalo saluta la Fiorentina a parametro zero: ecco il nuovo club

La Fiorentina sistema uno dei suoi esuberi. Il Real Oviedo ha infatti trovato un accordo per l’ingaggio di Josip Brekalo, che arriva a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza a Firenze.

L’ala croata è attesa in settimana per sostenere le visite mediche di rito e mettere la firma sul nuovo contratto con il club spagnolo. Così facendo, la Fiorentina accorcia la lista dei giocatori sul mercato.