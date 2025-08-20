Brekalo saluta la Fiorentina a parametro zero: ecco il nuovo club

La Fiorentina sistema uno dei suoi esuberi. Il Real Oviedo ha infatti trovato un accordo per l’ingaggio di Josip Brekalo, che arriva a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza a Firenze.
Parola fine sull'avventura italiana di Josip Brekalo
L’ala croata è attesa in settimana per sostenere le visite mediche di rito e mettere la firma sul nuovo contratto con il club spagnolo. Così facendo, la Fiorentina accorcia la lista dei giocatori sul mercato.
In attesa di capire il futuro di Lucas Beltran, Barak e Ikonè, il croato saluta l'Italia. Lo riporta Fabrizio Romano.
