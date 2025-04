Sabatini conferma SportMediaset: “La Juventus vuole De Gea… ma anche Comuzzo”

"E' un'indiscrezione che possiamo dare. Il portiere della Fiorentina che è stato probabilmente il miglior portiere della stagione è in scadenza di contratto. C'è una clausola per il rinnovo, ma potrebbe essere aggirata dalla super offerta che la Juventus ha già fatto in qualche modo arrivare al manager del portiere spagnolo della Fiorentina. Di Gregorio? Credo che sarà messo sul mercato. Ha avuto una valutazione di 18 milioni solo un anno fa. Considerato l'ammortamento, può essere comunque un prezzo che la Juventus può ricavare sul mercato internazionale. L'intenzione è questa: De Gea per Di Gregorio. Per ora è una volontà, vediamo se si verificherà. I bianconeri vogliono anche Comuzzo, sempre dalla Fiorentina, probabilmente vendendo all'estero Cambiaso. In mezzo, vogliono riportare in Italia Tonali. A Newcastle potrebbe andare Douglas Luiz. Il sogno davanti è Osimhen, anche se difficile. La situazione Vlahovic è ancora da risolvere".