Sentite Sport Mediaset: “La Juventus pensa a De Gea”

La Juventus si sta già attrezzando in vista della nuova stagione, a prescindere di chi sarà al timone (anche se Tudor ha molte possibilità di restare). Michele Di Gregorio, arrivato in prestito dal Monza e il cui riscatto è scattato a inizio 2025 per una cifra complessiva di circa 20 milioni, non è stato certo tra i peggiori dell'annata ma in ottica futura il club bianconero potrebbe cercare un profilo di maggiore esperienza. Come scrive Sport Mediaset, tra i possibili candidati, in caso di addio dell'attuale estremo difensore, considerando comunque che la Juventus ha in rosa un giocatore di alto livello come Mattia Perin, il nome che più intriga è quello di David De Gea, attualmente alla Fiorentina.