Quando Palladino diceva: “Gudmundsson l’ho sognato la notte, bravi su Pongracic”

Della serie: dichiarazioni invecchiate male. Almeno ad oggi, con l'augurio che il 2025 porti riscatto in viola a Marin Pongracic e Albert Gudmundsson. I due, arrivati in estate rispettivamente come il difensore (15 milioni di euro più bonus) e il giocatore in assoluto più costoso, se riscattato, della storia viola (7 milioni per l'onere del prestito, più 18 per l'opzione, più bonus fino a sfiorare i 30), hanno avuto entrambi problemi di natura fisica.