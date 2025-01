Fiorentina al lavoro al Viola Park: Gudmundsson non si è allenato con la squadra

Proseguono gli allenamenti dopo l'Epifania, e al Viola Park Raffaele Palladino ha diretto la seduta odierna che dà il via all'avvicinamento a Monza-Fiorentina , prima gara del girone di ritorno nonché personalissimo ritorno in Brianza per il tecnico viola, che deve dare una svolta dopo aver totalizzato appena un punto nelle ultime quattro gare di campionato.

Albert Gudmundsson non ha lavorato insieme ai compagni: l'islandese, che contro il Napoli non era subentrato per via di un problema alla caviglia (questa la spiegazione di Palladino), ha svolto la seduta a parte e dunque le sue condizioni rimangono da valutare nei prossimi giorni.