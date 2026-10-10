Nico Paz, Lautaro o...: chi sarà l'erede di Messi nell'Argentina?

Un piccolo fuoriprogramma ha animato i momenti immediatamente precedenti al fischio d'inizio di Genoa-Fiorentina sul prato del Luigi Ferraris.

Al momento dei consueti controlli di rito tra i capitani e la terna arbitrale, un problema di frequenze o di configurazione audio ha provocato un divertente cortocircuito: il microfono in dotazione al direttore di gara è risultato momentaneamente collegato all'impianto di amplificazione dello stadio.

Per qualche istante la voce dell'arbitro ha rimbombato chiaramente all'interno di Marassi, diffondendo dagli altoparlanti le indicazioni operative riservate ai giocatori e alle terna.