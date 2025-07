Pioli-bis, ci siamo! Ufficialità nelle prossime ore: ecco quando sarà a Firenze

Tutto pronto per il Pioli-bis alla Fiorentina . Dopo il biennio 2017-2019, Stefano Pioli è pronto a tornare sulla panchina viola per una nuova avventura.

L’ufficialità da parte del club è attesa nelle prossime ore, mentre l’arrivo dell’allenatore a Firenze è previsto per domenica 13 luglio, in tempo per l’inizio del ritiro pre-campionato.