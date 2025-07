Si avvicina il Pioli day: domenica l’arrivo, poi il primo allenamento

Il programma di lavoro sarà intenso fin da subito: da lunedì, Pioli guiderà la squadra con doppie sedute quotidiane per due settimane, in vista della tournée estiva in Inghilterra. Il primo test sul campo arriverà il 20 luglio, con un’amichevole interna contro la Primavera di Daniele Galloppa, occasione utile per valutare i primi schemi e orientamenti tattici — con l’idea di base che resta il 3-5-2. La presentazione ufficiale alla stampa è prevista nella prima settimana di ritiro, ma i tifosi potranno vederlo già all’opera nel primo allenamento a porte aperte, martedì prossimo.