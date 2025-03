Pepito Day, anche Mario Gomez al Franchi! Da Viviano a De Rossi, gli altri nomi

Il parterre d’eccezione per il Pepito Day, la festa per celebrare la carriera di Giuseppe Rossi, aumenta di prestigio: come riporta la Fiorentina sul proprio sito ufficiale, saranno presenti tra gli altri anche Mario Gomez (il partner di una coppia da sogno, rimasta purtroppo solo un'illusione), ex viola come Viviano, Mati Fernandez, Sirigu, Claudio Ranieri, e protagonisti della Serie A e della Nazionale come Fabio Grosso e Daniele De Rossi.