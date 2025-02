Pepito Day, tutte le info per i biglietti della partita d’addio al Franchi

Il Pepito Day si avvicina: tutte le informazioni per acquistare i biglietti per la partita di addio al calcio di Giuseppe Rossi

In conferenza stampa presso Palazzo Strozzi Sacrati, sta andando in scena la presentazione del Pepito Day. Da quest'oggi, ore 16:00, inizierà la vendita dei biglietti per la partita d'addio al calcio dell'ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi. L'acquisto dei tagliandi sarà disponibile sul sito di ACF e su Vivaticket, solo per chi dispone di InViola Card. Il calciatore ha scelto Firenze /stadio Franchi) per celebrare con un'amichevole il proprio addio al calcio (22 marzo, ore 18:00) e lo farà con grandissimi ospiti: l'ex allenatore del Manchester United Alex Ferguson, Luca Toni, Gabriel Omar Batistuta e Borja Valero. Tanti altri verranno svelati avvicinandoci al giorno della partita.