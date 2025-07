Mossuto (LEGA): “Franchi? Mancano 100 milioni. Servono spiegazioni”

"Visto l'articolo dal titolo "La svolta per il Franchi. Dal governo 55 milioni. E le periferie sorridono" pubblicato sulla Nazione e l'articolo "Franchi, si punta a Euro 2032: martedi a Palazzo Vecchio incontro a tre con Comune e Uefa" pubblicato su Firenze Viola del 12 luglio u.s. e l'articolo "55 milioni per il Franchi, martedi incontro in Comune. Manca l'accordo con Commisso" pubblicato sul Corriere Fiorentino in data 13 luglio u.s.;