Kean neanche in panchina: ha già lasciato Cagliari ed è volato a Parigi

Arrivano importanti conferme (purtroppo) alla notizia che vi abbiamo dato in anteprima assoluta su Violanews.com a proposito di Moise Kean: l'attaccante sarà assente in Cagliari-Fiorentina di oggi. Non solo, il giocatore ha già lasciato il ritiro di Cagliari e dunque non sarà neppure in panchina come "arma" per il secondo tempo. A quanto si apprende, Kean ha fatto scalo a Peretola per poi imbarcarsi su un volo per Parigi.