Manchester United-Fiorentina, ecco come assistere al match dell’Old Trafford

Il 9 agosto la Fiorentina sfiderà in una super amichevole il Manchester United. Seppur nella fase più delicata della propria storia, sarà un gran bel test per Pioli e i suoi, visto che la partita si disputerà ad Old Trafford, il "Teatro dei Sogni" per eccellenza.