Di seguito quanto comunicato dalla Fiorentina attraverso i propri canali:
La Fiorentina ha annunciato la nuova birra ufficiale: il comunicato
Una collaborazione che il club viola ha svelato oggi
La Fiorentina è lieta di annunciare una nuova partnership: l’accordo vedrà il brand Birra Moretti (parte del gruppo The Heineken Company) diventare Official Beer Partner e fornitore delle strutture del Club Viola fino alla stagione 2027/28. Una collaborazione vincente che prende vita in due importanti touch point. Il nuovo Birra Moretti Sports Club dello stadio Artemio Franchi, una sala hospitality dall’ambiente confortevole e autentico, e i due innovativi Sports Bar all’interno del Viola Park, teatro dei frequentatissimi Watch Party in occasione delle partite della Fiorentina in trasferta. La community Viola potrà scoprire e gustare l’offerta del brand con il mitico Baffo grazie a una fornitura capillare gestita insieme a Prinz Beverage, un’eccellenza della distribuzione Food&Beverage a Firenze e in Toscana. Una partnership che ha l’obiettivo di celebrare i luoghi simbolo dell’esperienza Viola attraverso attività dedicate al pubblico sia in occasione del matchday che durante la settimana.
