La Fiesole per Bove con un enorme “4”. La squadra con lo striscione: “Forza Edo”

La scenografia annunciata dal tifo organizzato viola in parte del settore della Ferrovia: la Curva Fiesole per Edoardo Bove

Ecco la scenografia annunciata col disegno realizzato in parte del settore della Ferrovia. La Curva Fiesole per Edoardo Bove. Il tifo organizzato viola - come anticipato - vuol star vicino al giocatore e a tutta la squadra. Lo fa con una coreografia realizzata per l'occasione dove campeggia un enorme "4". Il numero di maglia del centrocampista 22enne. Dal settore del tifo viola si alza il grido "Edo Alè".