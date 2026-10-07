Il tifo organizzato della Fiorentina potrebbe disertare la trasferta di Milano in vista del prossimo Inter-Fiorentina che si giocherà il 25 ottobre 2026
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In vista della sfida del prossimo 25 ottobre a San Siro tra Inter e Fiorentina, filtrano indiscrezioni dagli ambienti vicini alla Curva Fiesole riguardo alla probabilissima assenza del tifo organizzato nel settore ospiti dello stadio Meazza.
Al momento si tratta esclusivamente di un'ipotesi che circola tra i sostenitori viola. Non esiste alcuna certezza ufficiale, dal momento che non è stato diramato alcun comunicato ufficiale da parte dei gruppi della curva.
A cosa sarebbe dovuta questa scelta? Secondo quanto emerge, ai prezzi elevati e alle modalità imposte dalla società nerazzurra, ritenute non soddisfacenti per godersi una trasferta del genere. La situazione resta dunque in fase di valutazione in attesa di eventuali note ufficiali o prese di posizione nei prossimi giorni.
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