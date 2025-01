Chicago Fire: pescato un esterno dall’Italia, ma non è Ikonè. Nome dalla Serie B

Dopo l'ormai conclamata cessione di Kayode al Brentford (QUI I DETTAGLI ), il prossimo indiziato a lasciare la Fiorentina è Jonathan Ikonè . Sì, perché proprio il francese, insieme a Kayode era stato escluso dalla gara di domenica proprio per motivi di mercato. In giornata, della sua situazione ne ha scritto Gianluca Di Marzio parlando di un interesse ancora presente di Trabzonspor e Chicago Fire. I contatti sono in corso , ma le piste sembrano essersi raffreddate.

Gli americani, dopo aver preso Bamba (ex compagnoni Ikonè al Lille, anche lui esterno), in giornata hanno chiuso per Claudio Cassano del Cittadella, in Serie B (fonte Di Marzio). Cassano (omonimo di Antonio) è anch'esso un attaccante/trequartista, abituato anche a giocare sull'esterno (ruolo di Ikonè). Che la strada americana si stia affievolendo? Così pare, almeno indizi di mercato alla mano. La cessione di Ikonè, ad oggi, è cosa tutt'altro che fatta.