I nuovi arrivi al Viola Park. Presenti Ndour e Zaniolo

Oggi è una giornata particolare per Cher Ndour e Nicolò Zaniolo. Per loro dopo le visite mediche di ieri, oggi c'è stata la prima visita al Viola Park. Ndour ha già potuto assaporare l'abbraccio del popolo viola. Mentre Zaniolo dovrà aspettare la gara del giovedì (dove non potrà giocare). I due adesso si godono per la prima volta il centro sportivo viola