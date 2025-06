Gudmundsson: “Ho voluto fortemente restare, darò il massimo per la Fiorentina”

La Fiorentina ha riscattato Albert Gudmundsson dal Genoa e lui carica i tifosi per la prossima stagione: "Non vedo l'ora di ricominciare"

Sono molto felice di continuare a indossare la maglia viola ed essere ufficialmente un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti. Ho voluto fortemente che questo accordo venisse raggiunto e ringrazio di cuore il club e i suoi dirigenti per aver fatto di tutto per proseguire insieme. La passata stagione ho dato sempre il massimo per questi colori e sento di poter fare ancora meglio con questa maglia e per i nostri tifosi. Non vedo l’ora di ricominciare insieme. Ci rivediamo presto al Franchi. Forza Viola! Vostro, Albert Gudmundsson.