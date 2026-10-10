Nel corso della sfida tra Genoa e Fiorentina, l'episodio arbitrale al ventesimo minuto del primo tempo ha generato inizialmente non poche discussioni. La rete del potenziale 2-1 viola firmata da Wilfried Gnonto è stata infatti annullata dal VAR per un minimo fuorigioco.

La dinamica dell'azione e la prima impressione

Sulla conclusione da fuori area tentata da Mastantuono, la palla subisce una deviazione netta da parte del difensore rossoblù Ehizibue. Il pallone schizza così a disposizione di Beto, che ingaggia un duello uno contro uno con la retroguardia ligure prima che la sfera arrivi a Gnonto, lesto a calciare a rete battendo il portiere anche grazie a un'ulteriore deviazione.

In un primo momento, l'attenzione generale si era concentrata sulla posizione di Beto. L'attaccante viola si trovava infatti con una gamba oltre la linea difensiva al momento del tiro originario. Tuttavia, non è stato questo il fattore determinante per la segnalazione di offside, dal momento che il pallone gli era giunto dopo la deviazione del difensore del Genoa.

Il ruolo decisivo di Valdepenas

La decisione dell'arbitro e della sala VAR nasce da un dettaglio ben preciso avvenuto a inizio azione: la posizione di Valdepenas. Il giocatore della Fiorentina si trovava oltre l'ultimo difensore del Genoa per una questione di pochissimi millimetri, evidenziati dalla posizione del suo tacco.

Seppur minima, questa posizione irregolare è risultata impattante. La presenza di Valdepenas ha infatti condizionato direttamente l'intervento di Ehizibue: l'impostazione del corpo e il movimento del difensore rossoblù sono stati obbligati dalla presenza dell'avversario alle sue spalle.

Il fuorigioco sanzionato è dunque quello geografico e d'impatto di Valdepenas sul primo tiro di Mastantuono, un'interferenza che ha reso attiva la sua posizione e portato all'annullamento della rete di Gnonto.

L'immagine del fuorigioco: