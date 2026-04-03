Gattuso saluta la Nazionale: “Lo faccio con il dolore nel cuore. Ringrazio i tifosi”

Si chiude con amarezza e senso di incompiuto l’esperienza di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana di calcio. La FIGC ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico calabrese , ponendo fine a un percorso durato nove mesi, segnato da buone intenzioni ma concluso senza il raggiungimento dell’obiettivo principale.

La decisione è maturata in un clima di rispetto reciproco, come sottolineato dalla stessa Federazione, che ha voluto ringraziare l’allenatore per “serietà, dedizione e passione”. Parole che trovano eco anche nelle dichiarazioni dello stesso Gattuso, il quale ha scelto di farsi da parte con lucidità e senso di responsabilità. Qui di seguito le parole dell'ormai ex CT: