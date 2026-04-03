Si chiude con amarezza e senso di incompiuto l’esperienza di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana di calcio. La FIGC ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico calabrese, ponendo fine a un percorso durato nove mesi, segnato da buone intenzioni ma concluso senza il raggiungimento dell’obiettivo principale.
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Gattuso saluta la Nazionale: “Lo faccio con il dolore nel cuore. Ringrazio i tifosi”
Il comunicato ufficiale della FIGC sull'addio di Gennaro Gattuso
La decisione è maturata in un clima di rispetto reciproco, come sottolineato dalla stessa Federazione, che ha voluto ringraziare l’allenatore per “serietà, dedizione e passione”. Parole che trovano eco anche nelle dichiarazioni dello stesso Gattuso, il quale ha scelto di farsi da parte con lucidità e senso di responsabilità. Qui di seguito le parole dell'ormai ex CT:
“Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale - dichiara Gattuso - la maglia Azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche. Desidero ringraziare il presidente Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon, e con loro tutti i collaboratori della Federazione, per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre garantito. È stato un onore poter guidare la Nazionale e farlo anche con un gruppo di ragazzi che hanno mostrato impegno e attaccamento alla maglia. Ma il ringraziamento più grande va ai tifosi, a tutti gli italiani che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il loro amore e sostegno alla Nazionale. Sempre con l’azzurro nel cuore”.
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