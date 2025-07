Funaro: “I finanziamenti dei Pui libereranno risorse per il nuovo Franchi”

"È un risultato importante per Firenze. Non ho mai smesso di dialogare con il governo e con i ministri, che voglio ringraziare per il percorso fatto e per l’attenzione. I finanziamenti dei Pui, i cosiddetti 'Piani urbani integrati' garantiranno lavori di vario tipo, nell'ambito del progetto 'Firenze - Città dei giovani', tra cui interventi di edilizia scolastica, la realizzazione di studentati pubblici e la riqualificazione di spazi verdi e piste ciclabili. Tutte opere strategiche per Firenze e per i fiorentini, attraverso le quali realizziamo interventi di rigenerazione urbana che puntano a recuperare, ristrutturare e rifunzionalizzare strutture e aree pubbliche."