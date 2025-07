Franchi, in arrivo altri 55 milioni. Una svolta clou nel restyling

L'edizione odierna de La Nazione riprende il tema stadio, che resta più che mai di attualità in ottica prossimo futuro. Come si legge, sono in arrivo 55 milioni a Palazzo Vecchio, che saranno utili per portare avanti i lavori all'impianto cittadino. Per accedere alle risorse, bisognerà "svincolare" questi soldi da altri interventi: il tutto diventerà possibile perché il Comune si vedrà assegnare tale somma destinata al "Pui", piani urbani integrati, potendo così destinare altrove proprio quei 55 milioni.