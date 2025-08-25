FOTO VN – Piccoli e le visite mediche con la Fiorentina, poi la firma

Roberto Piccoli si sottopone alla visite mediche con la Fiorentina all'Istituto Fanfani. Poi il trasferimento in sede al Viola Park per firmare il contratto fino al 2030 coi viola. Arriva dal Cagliari a titolo definitivo per la gioia di Pioli, impaziente di averlo a disposizione.
