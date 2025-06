FOTO – Striscione contro Pradè: “Tutte le strade portano a Roma. Prendine una e…”

Dopo il comunicato della Fiesole degli scorsi giorni che attaccava (anche) Daniele Pradè , stavolta il direttore sportivo viola viene preso di mira in prima persona.

Fuori dai cancelli del Franchi è apparso in serata uno striscione - non firmato, ma comunque postato sui social della Curva, n.d.r. - contro il dirigente viola, che recita: "Pradè: tutte le strade portano a Roma. Prendine una e vai a f*****o". Un altro attacco frontale verso Pradè, che nonostante le accuse non sembra intenzionato a dimettersi.