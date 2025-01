Fiorentina-Torino, i convocati viola: Kayode e Ikoné sono out! Il mercato chiama

La Fiorentina ha pubblicato la lista dei convocati in vista della gara delle 12:30 contro il Torino: da segnalare l'assenza di Ikoné e Kayode, entrambi giocatori da tenere d'occhio in uscita in questi giorni. Regolarmente presenti gli altri componenti della rosa, ad eccezione di Cataldi, la cui assenza per infortunio si prolunga come annunciato da Palladino.