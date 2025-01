Kayode e Ikoné ai saluti: chi li vuole, a che condizioni li cede la Fiorentina

Ikoné

Dopo l'ultimo no ai Chicago Fire, squadra di MLS americana, Jorko sembra pronto per tornare in Francia, ripartendo dal ricco Paris FC che vuole risalire in Ligue 1. Lì troverebbe anche l'ex viola e connazionale Maxime Lopez. In questo caso si dovrebbe trattare di addio a titolo definitivo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, che potrebbero dare una grossa mano alla Fiorentina nelle ultime due settimane di mercato.