Fiorentina, novità in vista dell’Udinese: l’informazione per i tifosi

Importanti novità da parte della Fiorentina , per i suoi tifosi, in vista della partita di domani al Franchi contro l'Udinese. Il comunicato:

ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, considerata l’alta affluenza prevista per la gara con l'Udinese, in programma lunedì 23 dicembre alle ore 18:30, l’accesso allo stadio Franchi sarà possibile dalle ore 16:30. Considerato l'orario della partita ed il giorno feriale, per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, soprattutto a ridosso dei minuti precedenti al calcio d'inizio, tutti i supporters viola sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi. Vi aspettiamo al Franchi!