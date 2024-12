Fiorentina-Empoli, che fare? I dirigenti a colloquio con i giocatori al VP

Mercoledì è in programma Fiorentina-Empoli di Coppa Italia: i dirigenti a colloquio con i giocatori per decidere se chiedere il rinvio

Fiorentina-Empoli di Coppa Italia si giocherà mercoledì sera, oppure no? Al momento nessuna richiesta di rinvio è stata avanzata dal club viola, ma proprio in questi minuti è in corso all'interno del Viola Park un incontro tra i dirigenti e i giocatori. La società vuol capire lo stato d'animo della squadra e se ci sono le condizioni per pensare alla partita oppure, in caso contrario, se chiede alla Lega Serie A di valutare lo spostamento della partita.