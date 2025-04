Fiorentina, i convocati per il Betis: riecco Colpani! La scelta su Kean e Cataldi

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la semifinale di andata di Conference League contro il Real Betis, in programma a Siviglia. Resta confermata la presenza di Moise Kean, nonostante l’attaccante ex Juventus abbia svolto un solo allenamento con il gruppo, proprio questa mattina. Segnale chiaro della volontà dello staff tecnico di portarlo almeno in panchina per una gara che può indirizzare le sorti della stagione.