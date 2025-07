Fiorentina alla seconda amichevole: senza Ranieri, c’è capitan Dzeko

Fiorentina in campo per la seconda amichevole estiva (QUI IL LIVE). Pioli ha stupito tutti con la formazione, molti giovani in campo, con un esperto Edin Dzeko. Sarà lui il capitano viola per questa partita, visto che Ranieri parte inizialmente dalla panchina. Il vice capitano per l'amichevole sarà Marin Pongracic, assieme al bosniaco il più esperto in campo.