La FIFA si prepara a cambiare profondamente le regole del calciomercato internazionale. A partire dal 2027, infatti, potrebbe entrare in vigore una nuova normativa destinata a modificare in modo sostanziale la gestione dei contratti dei calciatori professionisti.
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FIFA, rivoluzione dal 2027: clausole obbligatorie e nuove regole sui contratti
Secondo le indiscrezioni sulla revisione del regolamento, ogni contratto stipulato dovrà obbligatoriamente includere una clausola rescissoria, elemento che diventerebbe quindi standard in tutte le firme a partire da gennaio 2027.
Tra le altre novità allo studio, anche un cambiamento significativo per i calciatori Under 18: la durata massima dei contratti passerebbe da tre a cinque anni, con la condizione che il giovane atleta abbia trascorso un numero minimo di stagioni nel settore giovanile del club, parametro che resta ancora da definire.
Un’ulteriore modifica riguarderebbe la tutela economica dei giocatori: coloro che percepiranno un ingaggio annuo inferiore a 150 mila euro avrebbero diritto a una commissione del 5% sui trasferimenti che li coinvolgono direttamente.
Le nuove regole, ancora in fase di discussione, mirano a ridisegnare gli equilibri del mercato internazionale, aumentando la trasparenza e rafforzando i diritti dei calciatori.
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