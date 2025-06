Dzeko, il Bologna presenta la prima offerta. E la Fiorentina? La chiave è Pioli

Il Bologna ha mosso il primo passo concreto: un’offerta ufficiale per Edin Dzeko è già sul tavolo (secondo quanto riporta Calciomercato.com). Contratto annuale con opzione per un secondo anno, attivabile in base alle presenze, e ingaggio da circa 1,5 milioni di euro più bonus. È la proposta studiata da Giovanni Sartori per inserire il centravanti bosniaco come elemento di esperienza e carisma in un attacco giovane, da affiancare ai vari Castro e Dallinga, anche in ottica Europa League.