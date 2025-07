Kospo alla Fiorentina, affare fatto. Una partenza che sorprende i tifosi del Barcellona, dato che è stato uno dei leader catalani in Youth League

Kospo alla Fiorentina, affare fatto (QUI LE CIFRE). Secondo quanto scrive footmercato, dopo due anni alla Masia, dove nella scorsa stagione si è affermato come pilastro della difesa del settore giovanile, Košpo è pronto a iniziare una nuova avventura in Italia. Una scelta a sorpresa, considerando che il difensore è molto apprezzato dalla dirigenza del Barcellona e che Hansi Flick gli aveva persino aperto le porte della prima squadra per partecipare agli allenamenti.