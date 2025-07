Colpo a sorpresa della Fiorentina. Pedullà: chiuso per Kospo del Barcellona

Colpo di mercato a sorpresa per la Fiorentina. Come riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso un tweet su X, la Fiorentina ha chiuso la trattativa per Eman Kospo, difensore centrale classe 2007 del Barcellona. Il giovane difensore ha vinto l'ultima edizione della Youth League la Champions League Under 19 a cui quest’anno parteciperà anche la Fiorentina.