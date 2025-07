Dal Comune: “Contro il Napoli niente ponteggi al Franchi. La Fiesole? Vi spiego”

Come da anni a questa parte, una battaglia importante a livello comunale, è quello legata allo Stadio Franchi. Molti tifosi si stanno chiedendo come precedano i lavori nello storico impianto. Su questo tema è intervenuta l'assessore allo sport, Letizia Perini. Le sue dichiarazioni riportate da Italpress:

I lavori

"Ad oggi - ha spiegato - non sono state edificate file complete dei gradoni della nuova curva Fiesole perché le lavorazioni hanno riguardato le strutture di fondazione, compresi i pali e i setti di elevazione: il progetto definitivo di riqualificazione è stato approvato più volte per la conferenza dei servizi, ed è stato esaminato con esito favorevole nella commissione impianti sportivi del Coni". I ponteggi e le impalcature ora presenti, ha detto l'assessora, "saranno rimossi entro la prima settimana di settembre, naturalmente in tempo utile per" lo svolgimento della prima partita casalinga della Fiorentina prevista per il 13 settembre contro il Napoli"