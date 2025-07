Carrarese, messe all’asta per il Meyer le maglie della gara con la Fiorentina

Bella iniziativa per la Carrarese. Le maglie della gara con la Fiorentina verranno messe all'asta per aiutare il Meyer

Carrarese Calcio 1908 e Sports For Children rendono noto che le maglie “special edition”, con le quali i calciatori di Mister Calabro sono scesi in campo in occasione dell’amichevole Fiorentina vs Carrarese, disputatasi venerdì scorso presso il Viola Park di Bagno a Ripoli, saranno acquistabili tramite il canale ufficiale della "Onlus Sport For Children”