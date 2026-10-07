Antognoni promuove Mastantuono: "Ha tracce di Messi ed è un giocatore speciale, ma lasciamo perdere i paragoni"
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Giancarlo Antognoni ha parlato in un'intervista concessa a tuttomercatoweb.com dove ha parlato di Nico Paz e Franco Mastantuono:
Nico e Mastantuono sono due gioiellini ma lasciamo perdere Messi. Lui è stato uno dei fenomeni di tutti i tempi. Nessuno può reggere il paragone con lui. Chi gli si avvicina di più? Sicuramente Mastantuono. In lui ci sono piccole tracce di Messi. Non è un classico dieci. E' un nove e mezzo o un dieci meno. Ma lui vive alla ricerca della porta. I suoi dribbling, le sue accelerazioni sono sempre orientati verso l'area di rigore avversaria. Calcolando l'età stiamo parlando di un giocatore speciale. Dove può arrivare? Si vede che ha personalità. E lo sta dimostrando anche nella Fiorentina. La maglia viola non pesa come quella del River o del Real ma non è semplice da indossare. Eppure lui fin dalla prima giornata di campionato ha dimostrato di poter incidere. Non si è mai nascosto. Troppi dribbling? Mastantuono imparerà. Ne sono convinto, E poi lo stadio Franchi è sempre stato il palcoscenico ideale per i calciatori argentini
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