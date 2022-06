Ulivieri: “Italiano? Integralista, ma quest’anno vedremo qualche variazione”

Italiano come allenatore? Dà un'identità alla squadra, si vede che la squadra è sua. Insiste, non demorde, corregge, ha un'idea che vuole consolidare e la prossima stagione risentirà positivamente del lavoro fatto quest'anno. Vedremo qualcosa in più come variazioni al tema, ma intanto ha dato un'identità precisa. Nel suo calcio ci sono tanti gol degli esterni, tanti uomini portati in area di rigore avversaria. Durante il corso lo accusavo di essere troppo rigido, e quando allenava lo Spezia durante una partita ad Ascoli mi fece notare che aveva messo la difesa a tre perché stava soffrendo. Ma questo integralismo dà e trasmette sicurezze, sono convinto che la riconferma non può che essere positiva".