Ulivieri: “Commisso vuole toglierci la critica, non ha presente dov’è capitato”

Così Ulivieri: "Abbiamo tutti il preciso obbligo morale di rispettare chi critica: questo vale per il presidente Commisso e per tutti noi"

Renzo Ulivieri , presidente dell'Assoallenatori e iscritto all'Ussi (Unione stampa sportiva), ha commentato le recenti esternazioni i Rocco Commisso nel suo editoriale su La Nazione: "Io penso che Commisso non abbia ben presente dove è capitato. Se vuole togliere a noi toscani la voglia di critica penso proprio che abbia sbagliato regione. Non si può cambiare la natura dei toscani che hanno sempre una grande capacità dialettica e di critica se non con la forza e francamente non mi pare il caso".

Ulivieri continua: "Abbiamo tutti il preciso obbligo morale di rispettare chi critica: questo vale per il presidente Rocco Commisso e per tutti noi, io per primo. Chi è personaggio pubblico ha il dovere di rispettare la critica che in alcuni casi è buona e in altri casi è meno buona. Io nella mia lunga carriera di allenatore di club e anche nelle altre mie attività pubbliche ho sempre rispettato tutte le critiche più o meno buone che mi venivano avanzate. Penso che coloro i quali si comportano in modo diverso siano fuori luogo e fuori dei tempi".