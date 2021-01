Ufficiale: Terracciano rinnova il contratto con la Fiorentina

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina comunica che il calciatore Pietro Terracciano ha rinnovato, fino al 30 giugno 2023, il contratto che lo lega al club viola. Una situazione che era stata impostata già a settembre, come vi raccontammo a suo tempo. Arrivato a Firenze nel gennaio 2019, il portiere ha convinto il club viola a puntare su di lui come secondo portiere di grande affidabilità. E QUALCOSA SI MUOVE ANCHE PER DRAGOWSKI