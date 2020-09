Dopo aver definito il rinnovo di Biraghi e iniziato a gettare le basi per quello di Vlahovic, in casa Fiorentina nelle prossime settimane partiranno i dialoghi per il prolungamento di Pietro Terracciano. Il portiere viola, in scadenza nel 2021, ha dimostrato serietà e affidabilità, perciò l’idea è prolungare l’accordo di uno o due anni.

