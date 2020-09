VN – Vlahovic: le pretendenti non mancano, ma lui vuole restare. E all’orizzonte c’è il rinnovo

Nei prossimi giorni entrerà nel vivo la questione Dusan Vlahovic. C’è la fila per prendere il prestito l’attaccante serbo classe 2000. In particolare sono Parma e Verona le squadre più calde, ma lui vuole restare. La Fiorentina ha detto no al Lipsia che offriva 25 milioni di euro (20 più 5 di bonus) per l’acquisto a titolo definitivo. Il club viola offrirà il rinnovo fino al 2025, con ingaggio da 1 milione netto più bonus a salire.

