La gara di Reggio Emilia verrà anticipata per concedere alla Fiorentina un giorno in più di riposo e di allenamento verso lo scontro col West Ham

Era nell'aria e anche logico attenderselo, ma ora ci sono i crismi dell'ufficialità: l'ultima partita della Fiorentina in campionato, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, sarà anticipata a venerdì 2 giugno alle 21 per via della vicinanza della finale di Conference League a Praga il 7, cinque giorni dopo. Di seguito il quadro completo della 38esima giornata: