Ufficiale – Fiorini torna al Fiorenzuola. Il comunicato

Dopo la buona stagione disputata in Serie C al Fiorenzuola, Mattia Fiorini è pronto a ripetersi anche nel prossimo campionato. Vi avevamo anticipato di come il classe 2001 fosse pronto a tornare in Emilia Romagna. E oggi è arrivata anche l'ufficialità. L'ex Primavera torna in prestito ai rossoneri. Lo rende noto lo stesso club con un comunicato ufficiale: