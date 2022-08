FOTO VN – Fiorini al centro sportivo, scelta la sua destinazione

Dopo l'esperienza dello scorso anno, Mattia Fiorini giocherà nel Fiorenzuola anche nella prossima stagione. Il centrocampista classe 2001 si è recato stamattina al centro sportivo Davide Astori (foto Violanews) per formalizzare il trasferimento in prestito. Nello scorso campionato, il suo primo tra i professionisti, Fiorini ha collezionato 18 presenze in Serie C e qualche assenza di troppo a causa di alcuni infortuni. Adesso cercherà di fare ulteriore esperienza sognando, in futuro, un ritorno in viola. Ha invece lasciato Firenze a titolo definitivo il fratello Cosimo, accasatosi allo Zurigo nei giorni scorsi.