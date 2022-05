Ufficializzate date e orari dell’ultima giornata. Fiorentina-Juventus…

Confermata a venerdì sera Torino-Roma, in modo da permettere ai giallorossi di preparare al meglio la finale di Conference League

Sono stati resi noti giorni e orario degli anticipi e dei posticipi dell'ultima giornata di Serie A, la trentottesima. Confermata a venerdì sera Torino-Roma, in modo da permettere ai giallorossi di preparare al meglio la finale di Conference League. Le altre gare delle squadre in lotta per l'Europa, invece, si disputeranno sabato 21 maggio.