Sampdoria-Fiorentina, probabili formazioni: torna Lucas. Saponara o Ikoné?

180 minuti al termine di un campionato più che avvincente. L'obiettivo, chiaro, stampato in mente: l'Europa. Lunedì la Fiorentina dovrà superare il primo di due ostacoli particolarmente insidiosi in quello che sembra essere un vero scontro diretto, anche se per motivi opposti. I Viola saranno infatti ospiti della Samp a Marassi. Per l'obiettivo continentale, la Viola ha ancora tutto nelle proprie mani ma, come detto, servirà battere i blucerchiati. E la classifica dei liguri, alla ricerca degli ultimi punti della salvezza, non aiuta. vediamo insieme le probabili formazioni di Sampdoria e Fiorentina: